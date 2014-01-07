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مباشر .. أعداد وايت نايتس لا تتجاوز 150 شخصا .. والأمن يترقب

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مباشر .. أعداد وايت نايتس لا تتجاوز 150 شخصا .. والأمن يترقب مباشر .. أعداد وايت نايتس لا تتجاوز 150 شخصا .. والأمن يترقب

توافدت مجموعة من جماهير مجموعة أولتراس وايت نايتس إلى ملعب الدفاع الجوي تمهيدا لاقتحامه لحضور مباراة الزمالك والجيش في الدوري.

ونقل مراسل FilGoal.com في ملعب المباراة أن عدد الشباب لا يتجاوز 150 فردا أمام بوابات الاستاد.

وأكد المراسل أن الأمن يقف خلف البوابات الحديدية للاستاد في انتظار محاولة اقتحام الجماهير للاستاد حتى يتم التعامل معها وفقا لما صرح به مصدر أمني.

وكانت مجموعة وايت نايتس قد أعلنت نيتها في حضور مباراة الزمالكم والجيش في بيان تحت عنوان "فلتذهب البطولة بالكامل للجحيم".

وأكد مصدر أمني أن الشرطة لن تسمح للجماهير بدخول الاستاد حتى لو تطلب الأمر التعامل بالعنف.

تابعونا لحظة بلحظة لنقل آخر التطورات ...

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