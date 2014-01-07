لوكا توني يغازل برانديللي من أجل مونديال 2014

قال لوكا توني مهاجم هيلاس فيرونا المخضرم أنه سيكون من المشرف المشاركة مع منتخب إيطاليا في كأس العالم 2014 بالبرازيل.

توني صاحب الـ36 عاما قاد الأتزوري للتتويج بمونديال 2006.

وقد تعاني إيطاليا هجوميا في حال استمرار غياب جيوسيبي روسي مهاجم فيورنتينا وهداف الدوري الإيطالي طويلا بعد إصابته في الركبة مؤخرا.

وقال توني للصحفيين: "أنا أفكر في اللعب بشكل جيد، وبعدها الأمر يخص قرار برانديللي".

وأوضح "بالنسبة لي، سيكون شرفا أن ألعب في كأس العالم، ولكن مهما حدث ليس لدي مشكلة".

ويقدم توني موسما رائعا مع فيرونا الصاعد حديثا، وقاده للمركز الخامس بتسجيل تسعة أهداف.