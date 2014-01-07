"القومى للطفولة": بدء حملة لمناهضة زواج الأطفال غدًا بأسيوط

أكدت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، على أن المجلس مستمر فى مناهضة زواج الأطفال بالمحافظات.

وأضافت العشماوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المجلس يبدأ غدًا فى تنظيم الحملة المجتمعية الخامسة لمناهضة زواج الأطفال فى أسيوط بمركزى أبوتيج والقصى، والتى تأتى ضمن جهود وحدة مكافحة الاتجار بالبشر فى المجلس، فى تنفيذ الحملات المجتمعية للتوعية بمخاطر زواج الأطفال كنمط من أنماط استغلال الفتيات الأطفال وتعريضهن للخطر وحرمانهن من حقوقهن فى التعليم وحياة أفضل.

وأشارت العشماوى، إلى أنه تم استهداف ألف أم وفتاة وعدد من القيادات الشعبية بالقرى المستهدفة، وكذلك عدد من المحامين وأعضاء القلم الشرعى، لرفع وعيهم بمواد قانون الطفل والأحوال المدنية التى تنص على أنه لا يجوز توثيق زواج الأطفال دون 18 سنة، مؤكدة أنه غدًا سيتم تنظيم قوافل توعية داخل القرى للترويج لخدمات المشورة المقدمة، من خلال خط المشورة 16021.

وأكدت العشماوى، أن ذلك يأتى بناء على نتائج دراسة ميدانية أعدها المجلس بمحافظة أسيوط، تبين من خلالها ارتفاع معدلات زواج الأطفال فى القرى السالف ذكرها، مضيفة أنه من المزمع أن تبدأ حملات مشابهة فى الجيزة، لمناهضة زواج الصفقة قريبًا وأيضًا بمحافظات أسيوط وسوهاج والمنيا.

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