الخارجية:المصريون بالخارج يبدأون التصويت على الدستور خلال ساعات

يبدأ المصريون بالخارج خلال ساعات فى التوافد على مقار السفارات والقنصليات المصرية للتصويت فى الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، والذى يستمر حتى يوم الأحد المقبل ١٢ يناير.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير د. بدر عبد العاطى بأن سفارة مصر فى ويلنجتون عاصمة نيوزيلندا فى أقصى شرق الكرة الأرضية ستكون خلال ساعات (الحادية عشر مساء اليوم بتوقيت القاهرة العاشرة صباح يوم ٨ يناير بتوقيت ويلينجتون) أول بعثة دبلوماسية يدلى فيها المصريون بالخارج بأصواتهم، نظرا لفروق التوقيت مع القاهرة ليتوالى بعدها التصويت فى بعثات مصر الدبلوماسية فى استراليا وكذلك دول شرق آسيا مثل اليابان والصين وبعدها فى دول أوروبا ثم الأمريكتين فيما ستكون قنصلية مصر فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة آخر بعثة يتم فيها الإدلاء بالأصوات؛ وذلك بسبب فرق التوقيت.

> وأوضح أن عدد الناخبين المصريين الذين لهم الحق فى الإدلاء بأصواتهم فى الخارج للاقتراع على الدستور يبلغ ٦٨٠ ألفا و٧٧٥ مصريا حيث يجرى التصويت فى ١٣٨ سفارة وقنصلية مصرية بكافة أنحاء العالم .

> وأضاف: أن تصويت المصريين بالخارج على الدستور فى سفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج سيتم تباعا حسب توقيت كل دولة حيث يتم التصويت من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء فى الفترة من يوم الثامن من يناير وحتى ١٢ يناير الجارى وفقا لتوقيت كل دولة .

> وشدد المتحدث على أن وزارة الخارجية وكافة بعثاتها الدبلوماسية بالخارج أتمت كافة استعداداتها للاستفتاء حيث بدأت غرفة العمليات التابعة للوزارة فى تلقى التقارير الأولية حول بدء عملية التصويت وسير عملية الاقتراع.

> وأوضح أن وزير الخارجية نبيل فهمى يتابع عن كثب سير عملية الاقتراع ببعثاتنا فى الخارج كما أصدر تعليمات واضحة لكافة السفارات والقنصليات وتم تنفيذها بالفعل بالتنسيق الكامل مع سلطات دول الاعتماد فى كافة الدول لإخطارها بتوقيتات ومواعيد الاستفتاء من ٨ إلى ١٢ يناير الجارى من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء كى تتخذ السلطات فى تلك الدول إجراءاتها لتامين الاستفتاء بشكل كامل وفرض ترتيبات أمنية بمحيط السفارات علما بان العاملين فى سفاراتنا يتولون مسئولية توفير الأمن فى الداخل.

> وأضاف: أن الدبلوماسيين والإداريين الإضافيين الذين تم الدفع بهم من الديوان العام للسفارات والقنصليات لمنع التكدس وسهولة التصويت فى عملية الاستفتاء والتيسير عن المواطنين بالخارج قد وصلوا بالفعل لتأدية مهامهم فى دول الخليج التى يتواجد بها نحو ٨٣ بالمئة من الكتلة التصويتية للمصريين بالخارج.

> وجدد عبد العاطى مناشدة وزارة الخارجية ووزير الخارجية فهمى لأبناء الجاليات المصرية بالخارج للإدلاء بأصواتهم فى هذا الاستحقاق الأهم فى خريطة الطريق وهو إقرار الدستور المصري.

> وقال إن السفراء المصريين كلهم متواجدون فى مقار البعثات والقنصليات التى تشهد عملية الاقتراع ويتمتعون بسلطات القضاة وفق تعديل قانون مباشرة الحقوق، مشددا على أن الاقتراع سيكون سريا ومباشرا فقط وأن كافة الضوابط التى حددتها اللجنة العليا للانتخابات تم تعميمها على السفارات والمصريين بالخارج ومن بينها تصويت المسجلين ببطاقة الرقم القومى أو الجواز المميكن.

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