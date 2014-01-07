نائب وزير خارجية الصين يصل القاهرة فى زيارة تستغرق يومين

وصل مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، تشانج مينج نائب وزير الخارجية الصينى، والوفد المرافق وقوامه ٨ أشخاص، فى زيارة لمصر تستغرق يومين، فى إطار جولة له فى المنطقة، وذلك على متن الطائرة الإماراتية القادمة من دبى.

ومن المقرر أن يلتقى المسئول الصينى خلال الزيارة مع عدد من المسئولين المصريين، لبحث سبل دعم علاقات التعاون بين مصر والصين، ومناقشة بعض الملفات المشتركة.

وكان "مينج" قد وصل القاهرة بعد تأخير استمر أكثر من 3 ساعات، نظراً لوجود عطل فنى أصاب الطائرة قبل إقلاعها من الإمارات، وعلم "اليوم السابع" أن المسئول الصينى سيغادر القاهرة يوم الخميس الموافق ٩ من الشهر الجارى على متن الطائرة التونسية.

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