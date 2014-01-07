سفارة مصر بالسويد تغلق موقعها الرسمى بعد فضيحة دستور الإخوان

بعد تسليط "اليوم السابع" الضوء على فضيحة الموقع الرسمى للسفارة المصرية فى السويد، ونشرها دستور الإخوان بدلاً من الدستور الجديد، بناءً على شكوى قدمها المواطن المصرى أيمن أباظة، والمقيم فى السويد، إلى وزارة الخارجية والهيئة العامة للاستعلامات، استجابت السفارة وأغلقت موقعها الرسمى وأعادت تصميمه من جديد.

وكان المواطن أيمن أباظة، المقيم فى السويد، قد فوجئ خلال دخوله موقع السفارة الرسمى، بأنه لا وجود للدستور الجديد، وإنما دستور ٢٠١٢ فقط، مع العلم أن غداً، الأربعاء، هو أول أيام الاستفتاء على دستور ثورة يونيو فى الخارج.

وفى مداخلة تليفونية مع "أباظة"، أفاد بأن تعديل الموقع الرسمى شىء بديهى، ومطالب المصريين فى السويد كانت بتطهير البعثات الدبلوماسية، حتى لا يتكرر مثل هذا الفعل، وحتى نكون على ثقة أن أصواتنا الانتخابية فى أيد أمينة.

لمزيد من التقارير..

>مصرى بالسويد: موقع السفارة المصرية باستوكهولم يدعو لدستور الإخوان

لجنة الانتخابات: 46 ألفاً و 642مصرياً بالخارج طبعوا تعليمات التصويت

غداً.. خطة طوارئ بـ"الصحة" استعدادا لإضراب الأطباء ومحاكمة "مرسى"

البابا تواضروس يطالب المسئولين بالاهتمام بالتعليم والاقتصاد والقانون

>