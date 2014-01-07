السفارة المصرية بمسقط تنهى استعدادها لبداية الاستفتاء غدا

أنهت السفارة المصرية بمسقط كافة الإجراءات والاستعدادات الخاصة بقيام المواطنين المصريين فى سلطنة عمان بالاستفتاء على الدستور غداً.

وفى تصريح لـ"اليوم السابع"، قال عمرو الزيات، سفير مصر بسلطنة عمان، إن السفارة ستفتح أبوابها غداً الأربعاء ولمدة 12 ساعة يومياً تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءاً وتمتد – إذا لزم الأمر- لما بعد التاسعة مساء على مدار الخمسة أيام القادمة حتى انتهاء عملية التصويت، مشيرا إلى أن السفارة جاهزة لاستقبال المصريين المسجلين فى كشوف الناخبين، والراغبين فى المشاركة بعملية الاستفتاء على الدستور، والذى يبلغ عددهم (10563) مواطنا.

وأضاف الزيات "السفارة أرسلت الإرشادات الخاصة بالتصويت إلى روابط وتجمعات المصريين، إضافة إلى الدعاية على موقع السفارة الرسمى، لدعوتهم للمشاركة على الاستفتاء، وأيضًا من أجل التسجيل لمتابعة عملية الاستفتاء، وفقًا للقواعد التى وضعتها اللجنة العليا للانتخابات".

وعن إجراءات الاستفتاء، قال الزيات: راعت اللجنة أن يكون من ضمن الخمسة أيام يومى الجمعة والسبت (الإجازة الأسبوعية) بالسلطنة حتى يتمكن كل المواطنين المصريين من الحضور لمقر البعثة بالعاصمة مسقط والإدلاء بأصواتهم فى الوقت الذى يتناسب معهم.. خاصة للذين يقيمون فى ولايات ومحافظات بعيدة عن مقر السفارة، مؤكدا على أحقية المواطنين أن يتابعوا عملية الاستفتاء، على أن يقوموا بتقديم طلب للسفارة، ويجب على من يتقدم بهذا الطلب ان يكون مسجل ضمن من لهم حق الاستفتاء على تعديل الدستور، بالإضافة إلى تقديم الأوراق اللازمة لذلك، والسفارة أعلنت عن عدة بيانات مهمة كالأوراق المطلوب تجهيزها من أجل التصويت، وكذلك الشروط الواجب توافرها فى من يرغب من أبناء الجالية فى متابعة عملية الاستفتاء ضمانا للشفافية والنزاهة الكاملة.

وأضاف الزيات: على الشخص، الذى قام بتسجيل اسمه عبر موقع اللجنة العليا للانتخابات، أن يأتى إلى مقر السفارة ومعه أصل البطاقة أو جواز السفر المصرى (المميكن)، ولن يتم العمل بنظام التصويت عبر البريد هذه المرة، مشيرًا إلى أنه سيتم تسليم بطاقات إبداء الرأى من السفارة.

ودعا السفير عمرو الزيات، أبناء الجالية المصرية بالسلطنة إلى المشاركة بكثافة وإيجابية فى عملية الاستفتاء على الدستور، مؤكدا أهمية المشاركة وإبداء الرأى فى هذه المرحلة الفارقة من تنفيذ خارطة الطريق من أجل إرساء الأسس الدستورية لمصر الجديدة، مصر الحرية والديمقراطية.

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