ورشة لتدريب مديري الفنادق العائمة بالأقصر وأسوان علي قواعد “السلامة و الأمان”

قال القبطان بحرى، عمرو درويش عمران، أنه تم بالتنسيق مع وزارة السياحة تنظيم ورشة عمل لتدريب مديري الفنادق العائمة بالأقصر وأسوان علي القواعد للمنظومة السلامة و الأمان باعتبار أن الفنادق العائمة فى نهر النيل الداعم اللوجيستي للنقل البحري .

وأضاف درويش ان الهدف من هذا التدريب هو رفع كفائة جميع العاملين بالفنادق العائمة طبقا لمنظومة السلامة و الامان المعمول بها عالميا ومنظومة السلامة و الأمان للإتحاد الاوربى على سفن الركاب النهرية و التدريب العملى لطلبة المدرسة النهرية التابعة لهيئة النقل النهري .

وأوضح الورشة تتضمن التدريب على ( مكافحة الحريق – مكافحة التلوث – الانقاذ – الاسعافات الاولية – التعامل مع الحشود فى حالة الحالات الحرجة )مع التدريب على التسويق و تنمية الوعى السياحى للوصول لأعلى مستوى للسلامة و الأمان و التعامل مع السائح.

وأشار ان هذا التدريب يتم بالتعاون مع هيئة العامة للنقل النهري والأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحرى والهيئة المصرية للاستعلامات.

وأشار درويش إلي ان الدكتور هشام زعزوع وزير السياحة استلم منذ فترة من الاتحاد الاوربى مذكرة بها أسباب تراجع السياحة فى مصر والتي تلخصت معظمها في (التلوث –عدم التدريب للعاملين فى السياحة – عدم توافر الامن – سوء شبكة الطرق) .