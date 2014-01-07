فى خطوات بسيطة.. كيفية العناية بالشعر فى فصل الشتاء

يأتى فصل الشتاء، ومعه ترتفع الرطوبة، مما يؤدى إلى جفاف الشعر، وتقدم الدكتورة سحر محمود، أخصائية الأمراض الجلدية والتناسلية، بعض النصائح التى يجب الحرص عليها فى التعامل مع الشعر، خاصة خلال فصل الشتاء.

وتقول سحر، خلال فصل الشتاء لا يستحب غسل الشعر أكثر من مرة أسبوعيا، بالإضافة إلى ضرورة غسله بماء فاتر أو دافئ، مضيفة أن هناك البعض ممن يستحمون بالمياه الساخنة، مؤكدة على ضرورة وضع واق فوق الشعر، لأن المياه الساخنة تزيد من جفاف الشعر وتقصفه.

> وأوضحت سحر، أن الإنسان يحتاج إلى تناول الطعام باستمرار خلال فصل الشتاء، ويسعى البعض لعدم تناول الطعام بكثرة خشية زيادة الوزن، مما يترتب عليه سقوط الشعر بسبب سوء التغذية، وتنصح بضرورة الحفاظ على التوازن الغذائى بضرورة يومية.

وأضافت سحر، أنه على الرغم من الشكل الجمالى الذى تتيحه صبغات الشعر واستخدام أدوات المكواة للشعر، إلا أن له العديد من السلبيات على الشعر، لذا يفضل تقليل استخدام تلك الطرق قدر الإمكان، مع عمل حمام كريم أسبوعى للشعر.

وأشارت إلى ضرورة إمالة الشعر إلى الأمام عند غسل الشعر جيدا من بقايا الشامبو والبلسم، واستخدام أمشاط من الخشب، مع الابتعاد نهائيا عن الأمشاط البلاستيكية أو المعادن، مع ضرورة الحرص على تمشيط الشعر أكثر من مرة خلال اليوم، وذلك لتنشيط الدورة الدموية للرأس لتغذية بوصيلة الشعر.

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