قياس نسبة السكر بالدم لتحديد أسباب آلام الخصية

تسبب الأمراض الجنسية قلق الكثيرين خاصة كلما صغر عمر المصاب، حيث أرسل قارئ يقول أنا شاب عمرى 27 عاما، وأعانى من الشعور بألم خفيف عند لمس الخصية، مضيفا أنه منذ عام كان يشعر بميل إلى التبول مرة كل ربع ساعة تقريبا، مع الشعور بسخونة بالخصيتين واستمرت تلك الحالة ما يقرب من أسبوعين، وقد أجريت عددا من التحليلات على السائل المنوى والذى أظهر نقصا بهرمون fsh وأن عدد الحيوانات بلغ 4 ملايين، وقال الطبيب إن تلك النسبة ضعيفة قليلا، ماذا يدل هذا مع العلم بأن الشكل العام للخصيتين طبيعى؟

يجيب عن هذا السؤال الدكتورة أميرة سالم أخصائية الأمراض الجلدية والتناسلية، على ما يبدو أن المريض كان يعانى من التهابات المجرى البولى منذ عام تقريبا وتلك الحالة تزول تلقائيا ولكنها تحتاج إلى الراحة، وإلى تناول بعض الأطعمة التى تحتوى على فيتامين سى مثل البرتقال أو البقدونس والليمون، مؤكدة إذا استمرت تلك الأعراض أكثر من أسبوعين بضرورة اللجوء إلى طبيب متخصص لأن هناك احتمالا بوجود حصوات بمجرى البول.

وأضافت أميرة، أما بالنسبة لألم الخصية فهناك عدة أسباب تؤدى إلى حدوث تلك الآلام، منها الإصابة بمرض السكر الذى يؤدى إلى الأعصاب وحدوث ما يسمى بالغرغرينا، لذا ينصح بضرورة قياس نسبة السكر بالدم بين كل فترة وأخرى، مشيرة إلى أن التهاب الخصية قد يكون أحد أسباب الشعور بالألم، وقد تكون هذه الآلام ناتجة عن بعض العادات السلبية كارتداء الملابس الضيقة.

وتابعت أميرة من الأسباب التى قد تؤدى إلى الإصابة بآلام الخصية المصابة بالفتق أو ما يعرف بخروج جزء من الغشاء المبطن من جدار المعدة أسفل البطن، مؤكدة على ضرورة استشارة طبيب متخصص لتحديد سبب آلام الخصية.

لمزيد من أخبار الصحة..

>قلة النشاط البدنى تجعل البريطانيات فى المركز الـ10 للإصابة بالسرطان

عمليات زراعة القوقعة تغير حياة الأطفال المعاقين وتجعلهم أصحاء

اقتراح علاج بديل لسرطان الرئة

>