بالصور.. قصر ثقافة الأقصر ينظم ندوة بعنوان “اعرف دستورك”

قال عادل فتحي وكيل أول وزارة المالية اليوم الثلاثاء، إن الدستور الجديد ليس هدف فى حد ذاته لنصوت عليه بـ ” نعم ” بل وسيلة لاستقرار البلاد، وبداية انطلاقة نحو التنمية فضلاً على نصوصه التي ضمنت حقوق كافة فئات المجتمع دون تمييز.

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان ” اعرف دستورك ” التي عقدت بقصر ثقافة الأقصر برعاية محمود نجم مدير مركز النيل للإعلام بالأقصر، وذلك بالتنسيق مع إدارة الإعلام بمجلس مدينة الأقصر بقيادة منال محمد، وحضور كل من إكرام مدير إدارة الإعلام بمحافظة قنا، وعبد الحميد يحيي وكيل أول وزارة السياحة سابقاٌ .

وشرح المحاضر عادل فتحي المواد الخاصة بشئون المرأة المعيلة وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلي كل مايخص البرلمان ودوره في المرحلة القادمة، كما أشار أيضاَ إلي مواد التعليم ومنها مواد نصت علي مجانية التعليم في كافة المراحل بما يكفل حق التعليم للجميع بجانب المواد التي تتضمن تحسين مستوي الدخل، مشيراً إلي أن هذه المواد عالجت القصور وأكدت علي دور الدولة في التزاماتها تجاه المواطنين ورعاية حقوقهم.

وأضاف نجم أن المرحلة الحالية تتطلب المشاركة الإيجابية لبناء مؤسسات الدولة، ولابد من التكاتف والتواصل بين جميع طوائف الشعب المختلفة لأنهم نسيج واحد، خاصة وأن هذا الدستور شمل مواد تكفل للمواطن المصري الحرية، والعيش، والكرامة الإنسانية، وكذلك المساواة بين الأفراد في الحقوق والواجبات .