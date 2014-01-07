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فريد خميس: إجازة نصف يوم للعاملين بـ"النساجون الشرقيون" للاستفتاء

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فريد خميس: إجازة نصف يوم للعاملين بـ"النساجون الشرقيون" للاستفتاء فريد خميس: إجازة نصف يوم للعاملين بـ"النساجون الشرقيون" للاستفتاء

قال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إنه سيمنح العاملين بمجموعة النساجون الشرقيون إجازة لمدة نصف يوم عمل، لتمكين العاملين بالمجموعة من المشاركة بالاستفتاء يومى 14 و15 يناير الجارى، خاصة أن غالبيتهم وافدون من المحافظات.

وأضاف خميس، فى تصريحات له على هامش مؤتمر الدستور، مساء أمس الاثنين، أن المجموعة ستوفر وسائل النقل لتوصيل العاملين إلى مقرات الاستفتاء، والحصول على وجبة غذائية دون خصم الأجر أو الحوافز.

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