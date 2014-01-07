الكلمار على الطريقة الماليزية

المقادير:

-500 غرام من "الكلمار"

-330 غراماً من المحار

-120 غراماً من الروبيان

-كوبان من الأرز

-حبة كبيرة من البصل، مقطّعة إلى شرائح

-حبة من البندورة، معصورة

-3 ملاعق من الثوم المطحون

-بهارات وملح حسب الرغبة

-ملعقة طعام من العقدة الصفراء

-حبّات من البازيلاء المسلوقة للتزيين



طريقة التحضير:

1-في مقلاة توضع على النار، يضاف الزيت، ثم يقلّب البصل ويضاف عصير البندورة والبهارات وثمار البحر بعد سلقها بالماء.

2-يسلق الأرز في قدر توضع على النار وتحتوي على الماء وقليل من الثوم والملح، وذلك حتى ينضج، ثم تضاف العقدة الصفراء مع التقليب.

3- في طبق التقديم، يوزّع الأرز ومزيج البصل وحبّات البازيلاء المسلوقة، على أن يحمل السطح ثمار البحر.

(هذه المقادير تكفي 4 أشخاص).

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