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الكلمار على الطريقة الماليزية

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الكلمار على الطريقة الماليزية الكلمار على الطريقة الماليزية

المقادير:
-500 غرام من "الكلمار"
-330 غراماً من المحار
-120 غراماً من الروبيان
-كوبان من الأرز
-حبة كبيرة من البصل، مقطّعة إلى شرائح
-حبة من البندورة، معصورة
-3 ملاعق من الثوم المطحون
-بهارات وملح حسب الرغبة
-ملعقة طعام من العقدة الصفراء
-حبّات من البازيلاء المسلوقة للتزيين


طريقة التحضير:
1-في مقلاة توضع على النار، يضاف الزيت، ثم يقلّب البصل ويضاف عصير البندورة والبهارات وثمار البحر بعد سلقها بالماء.
2-يسلق الأرز في قدر توضع على النار وتحتوي على الماء وقليل من الثوم والملح، وذلك حتى ينضج، ثم تضاف العقدة الصفراء مع التقليب.
3- في طبق التقديم، يوزّع الأرز ومزيج البصل وحبّات البازيلاء المسلوقة، على أن يحمل السطح ثمار البحر.
(هذه المقادير تكفي 4 أشخاص).

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