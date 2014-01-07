سفير مصر بالسعودية: اتخذنا كل الاستعدادات لإجراء الاستفتاء على الوجه الأكمل

قال السفير عفيفي عبدالوهاب، سفير مصر بالسعودية، إنه تم اتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة لإجراء الاستفتاء على الدستور المصري، الذي من المقرر أن يبدأ الأربعاء ويستمر على مدار 5 أيام من 9 صباحا وحتى 9 مساء.

وأضاف «عفيفي»- في تصريحات صحفية، الأربعاء- أن السفارة لديها من الإمكانيات والخبرة ما يمكنها من إجراء الاستفتاء على أفضل وجه ممكن، مشيرا إلى وجود لجنتين على مستوى المملكة في الرياض وجدة و13 لجنة فرعية ومثلها بجدة. وتوقع «عفيفي» أن تشهد اللجان إقبالا كبيرا رغم أن التصويت سيتم بالحضور في الرياض وجدة.

وعن الإجراءات الأمنية، أكد «عفيفي» أنه تم اتخاذ كل الإجراءات والاستعدادات الأمنية بالتنسيق مع الجهات السعودية لتسهيل عملية التصويت سواء من الناحية الأمنية أو المرورية. كانت السفارة المصرية بالرياض دعت، في بيان لها، أبناء الجالية المصرية في السعودية، ممن سجلوا أسماءهم في قوائم الناخبين المصريين في الخارج إلى الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية، مشيرة إلى أن اللجنة العليا للانتخابات حددت ضوابط عملية التصويت، وهي الحضور الشخصي وضرورة حمل الناخب أو الناخبة إما بطاقة الرقم القومي المصرية أو جواز السفر المميكن المصري، وأني كون الناخب أو الناخبة مسجلا مسبقا في قوائم الناخبين، فضلا عن ضرورة حمل الناخب والناخبة بطاقة تعليمات التصويت، والتي يتم الحصول عليها من موقع اللجنة العليا للانتخابات.