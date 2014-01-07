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«الأحرار»: مطلوب رد حاسم ضد قطر بعد استمرار تطاولها وعدم تسليمها الهاربين

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«الأحرار»: مطلوب رد حاسم ضد قطر بعد استمرار تطاولها وعدم تسليمها الهاربين «الأحرار»: مطلوب رد حاسم ضد قطر بعد استمرار تطاولها وعدم تسليمها الهاربين

طالب الدكتور مدحت نجيب، رئيس حزب الأحرار، عضو «تيار الاستقلال» السلطات المصرية، بـ«الحفاظ على هيبة الدولة» وقطع جميع العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع قطر، والرد بشكل حاسم على التصرفات التي «لا تليق» بمصر وطرد السفير القطري من القاهرة بعد استمرار «التطاول» على البلاد.

وقال، في تصريحات صحفية الثلاثاء: «إن ما تفعله قطر يؤكد ما سبق أن أكدناه من أنها راعية الإرهاب ومؤججة الفتن ولا تريد لمصر استقرارًا، بدعمها الكامل لجماعة الإخوان الإرهابية التي رماها الشعب المصري في مزبلة التاريخ، بعد أن استبان للشعب سوء طويتهم وخبث أفكارهم، وقيامهم بخيانة الوطن لصالح حكام قطر وتركيا وأمريكا».

وأضاف أن «قطر أصدرت، الاثنين، قرارا بمنح 564 إخوانيا حق اللجوء السياسي، وكذلك منح الإرهابي المطلوب للعدالة عاصم عبدالماجد بالإضافة لنائب المرشد الهارب محمود عزت، الجنسية القطرية، حسبما جاء في بيان حركة (إخوان بلا عنف) المنشقة عن جماعة الإخوان».

وأشار «نجيب» إلى أن «ما حدث، بجانب رصد قطر 54 مليون دولار للإرهابيين في ، للقيام بعمليات عنف لتعطيل أو إفساد الاستفتاء على الدستور، ليمثل قمة العبث الذي لابد من مواجهته»، مشددًا على أن «ما تقوم به قطر يعد تدخلًا سافرًا في الشأن الداخلي المصري، بما يخالف كل المواثيق والأعراف الدولية، الأمر الذي يرفضه كل المصريين ويرفضه الحزب».

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