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بالصور..الإعلامى محمد فودة يزور كنائس "زفتى" ويهنىء الأقباط بـ"الميلاد"

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زار الإعلامى محمد فودة صباح اليوم الثلاثاء، كنيسة أبو سفين بمدينة زفتى التابعة لمحافظة الغربية لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين بعيد الميلاد، وكان فى استقباله القمص بشادة مرقص والقس فيليمون فؤاد والقس يوسف.

كما زار "فودة" كنيسة السيدة رفقة وهى إحدى الكنائس الأثرية بزفتى، وقدم التهنئة للقس يوسف ناشد وجميع الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد.

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