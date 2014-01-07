ميرفت محسن: لست إخوانية وأعترف بمسئوليتي عن خطأ إذاعة "إنجازات مرسي"

كتب : انتصار حسني منذ 54 دقيقة

قالت ميرفت محسن، رئيسة قناة النيل الدولية السابقة، لـ"الوطن": "ليس صحيحا أنني أنتمي إلي جماعة "الإخوان"، ولا من مؤيدي الرئيس المعزول، ولا أؤيد أفكار هذه الجماعات، وكل ما أشيع عن أنني "إخوانية" مجرد شائعات انتشرت بعد إذاعة فيلم "إنجازات الرئيس" بشكل خاطيء في قناة النيل الدولية، وهذا خطأ مخرج الشيفت، الذي لم يقم بمراجعة الشريط قبل إذاعته، وأعتقد أن الواقعة غير مقصودة علي الإطلاق، ورغم ذلك فإنني أعترف بتقصيري ومسئوليتي عما حدث، لأنني المكلفة برئاسة القناة وتقبلت قرار إعفائي من منصبي".