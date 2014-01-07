أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على سر "الشارة الزرقاء" التى يرتديها إعلاميين وضيوف dmc -
4 زعماء عرب يستمعون إلى هؤلاء المطربين: أحدهم يفضل الأغاني الإسرائيلية -
أستراليا تحذر.. أسماك قرش في الشوارع -
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني! -
"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

البابا تواضروس: مصر بجميع طوائفها كانت حاضرة في احتفالات عيد الميلاد

Google+ Print
البابا تواضروس: مصر بجميع طوائفها كانت حاضرة في احتفالات عيد الميلاد البابا تواضروس: مصر بجميع طوائفها كانت حاضرة في احتفالات عيد الميلاد

كتب : فاطمة النشابي منذ 20 دقيقة

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، "وجدت حاضرة بكل أحبابها ومسؤوليها وأطيافها، إضافة إلى الوزراء وممثلي النقابات، في احتفالات عيد الميلاد. فالحضور كان جميل يُفرح القلب ويثبت ما هية مصر".

وأضاف البابا تواضروس الثاني، في تصريح خاص للتليفزيون المصري اليوم، "هذا العام تسعى مصر لكي تبني كيانًا جديدًا على أرضها. هذا الكيان يحتاج إلى خطوات، وخطوة الاستفتاء على الدستور خطوة هامة تحتاج مشاركة كل المصريين، ولذلك أشجع الجميع على المشاركة سواء بالداخل أو الخارج، لأن الدستور يضع أساسًا جيدًا لبناء مصر الجديدة".

وأوضح البابا تواضروس الثاني: "أن زيارة المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، إلى الكنيسة أضافت فرحة بجانب فرحة عيد الميلاد، وجعلتنا ننظر إليه على أنه رئيس كل المصريين، وشعرنا بروح من الود والمحبة المصرية".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا