البابا تواضروس: مصر بجميع طوائفها كانت حاضرة في احتفالات عيد الميلاد

كتب : فاطمة النشابي منذ 20 دقيقة

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، "وجدت مصر حاضرة بكل أحبابها ومسؤوليها وأطيافها، إضافة إلى الوزراء وممثلي النقابات، في احتفالات عيد الميلاد. فالحضور كان جميل يُفرح القلب ويثبت ما هية مصر".

وأضاف البابا تواضروس الثاني، في تصريح خاص للتليفزيون المصري اليوم، "هذا العام تسعى مصر لكي تبني كيانًا جديدًا على أرضها. هذا الكيان يحتاج إلى خطوات، وخطوة الاستفتاء على الدستور خطوة هامة تحتاج مشاركة كل المصريين، ولذلك أشجع الجميع على المشاركة سواء بالداخل أو الخارج، لأن الدستور يضع أساسًا جيدًا لبناء مصر الجديدة".

وأوضح البابا تواضروس الثاني: "أن زيارة المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، إلى الكنيسة أضافت فرحة بجانب فرحة عيد الميلاد، وجعلتنا ننظر إليه على أنه رئيس كل المصريين، وشعرنا بروح من الود والمحبة المصرية".