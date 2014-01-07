نصف مليار جنيه حصيلة دعوة أبوالنصر لـ"جدد فصلك.. ومدارس بلا أسوار"

كتب : توفيق شعبان منذ 39 دقيقة

صرّح الدكتور محمد عمر، مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، بأن المبادرات التي أطلقها الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، والتي حملت اسم "جدد فصلك واكتب اسمك" وأيضًا "مدارس بلا أسوار" قد أثمرت عن حصيلة بلغت خلال الأيام الماضية مبلغ 500 مليون جنيه موجهة لإحلال وتجديد مدارس الجمهورية.

ولفت عمر إلى أنه تم بالفعل تنفيذ توجيهات السيد الوزير لبناء عدد 519 سورًا للمدارس التي ليس لها أسوار منذ ما يقرب من 50 عامًا للقضاء على هذه المشكلة المزمنة، وجارٍ حاليًا بناء عدد 82 سورًا ستُسلم قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.

ومن جهته أفاد المهندس محمد فهمي، مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، أنه تم توزيع 14620 "تختة" على المحافظات التي يوجد بها تكدس كبير من الطلاب منذ بداية العام الدراسي وكان على رأسها محافظات الجيزة وبني سويف والفيوم والإسماعيلية والسويس والشرقية وسوهاج، وأنه جارٍ توريد عدد 85380 "تختة" لباقي محافظات الجمهورية كمرحلة أولى.

وجدير بالذكر أن تفاعل المجتمع المدني قد بدأ مع الدعوات التي أطلقها الوزير خلال اللقاءات التليفزيونية التي أجراها خلال الفترة الماضية وبدأت بالفعل المدارس تتلقى تلك المساهمات، حيث وجّه الدعوة إلى المجتمع المدني للمشاركة في تجديد وإصلاح ما يقرب من 20 ألف مدرسة تحتاج إلى إحلال وصيانة فورية وذلك من خلال التبرع المادي، وأعلن سيادته عن أرقام حسابات صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية كإحدى الجهات التمويلية التي تدعم المشروعات والمؤسسات التعليمية والتي يشرف عليها الوزير شخصيًا.