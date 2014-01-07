تقرير – أرسنال يدخل سباق صلاح لتعويض غياب والكوت

يدخل أرسنال سباق ضم محمد صلاح جناح بازل الدولي بعد إصابة لاعبه ثيو والكوت بقطع في الرباط الصليبي وتأكد غيابه لستة أشهر.. بحسب تقارير إنجليزية.

وتلقى أرسنال ضربة موجعة بعد تأكد احتياج والكوت لستة أشهر خارج الملعب، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مباراة توتنام هوتسبر في الكأس.

ويعاني أرسنال هجوميا بسبب إصابة ثنائي الهجوم أوليفر جيرو ونيكلاس بندنر.

وذكرت تقارير صحفية إنجليزية يوم الثلاثاء أبرزها جاء من صحيفة "ذا صن" أن أرسنال سيبدأ في التحرك لضم صلاح صاحب الـ21 عاما من أجل إنقاذ خط هجومه في صراع المنافسة على الدوري.

وارتبط صلاح بالانتقال إلى ليفربول في الفترة الماضية، إلا أن المطالب المادية لبازل أجلت إعلان الصفقة حتى الآن وهو ما فتح الباب لإبداء العديد من الأندية الأوروبية اهتمامها بصلاح أبرزها زينيت سان بطرسبرج وأتليتكو مدريد.