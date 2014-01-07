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فستان السهرة بالأكمام الطويلة في مجموعات ما قبل خريف 2014

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فستان السهرة بالأكمام الطويلة في مجموعات ما قبل خريف 2014 فستان السهرة بالأكمام الطويلة في مجموعات ما قبل خريف 2014

تفضل العديد من السيدات ارتداء الفساتين الطويلة في السهرات والمناسبات المسائية، وقد شاهدنا العديد من الخيارات الأنيقة في مجموعات ما قبل خريف 2014.
وبالنظر إلى هذه الفساتين الرائعة نستطيع أن نقول أن للأكمام الطويلة سحراً خاصاً وفخامة طاغية، إذ تحاكي بتفاصيلها إطلالات أجمل الأميرات، مثل: دوقة كامبريدج Kate Middleton التي لفتت الأنظار منذ أول ظهور لها بإطلالاتها المحتشمة والأنيقة.
ظهرت فساتين السهرات ذات الأكمام الطويلة بأشكال مختلفة لعدد من المصممين الذين قدموها بتصاميم فخمة للسهرات المسائية الساحرة، منهم: Badgley Mischka، و Monique Lhuillier، وTadashi Shoji.بينما أظهرها كل من: Burberry ، و Oscar De La Renta بتصاميم عصرية للوك نهاري مميز.
وقد أعجبنا بتصاميم Temperley London ذات الأكمام الطويلة، حيث تنوعت بين فساتين السهرات الراقية، وفساتين الكوكتيل، وحتى البدلات الأنيقة، لتعطي خيارات متعددة لمختلف الأذواق والأعمار.
شاهدي معنا أجمل التصاميم ذات الأكمام الطويلة من مجموعات ما قبل خريف 2014.

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