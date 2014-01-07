اقتراح علاج بديل لسرطان الرئة

أظهر بحث أجراه المعهد الوطنى للأمراض التنفسية، أنه بالإضافة للتدخين، هناك عوامل أخرى مرتبطة بالإصابة بسرطان الرئة، مثل الدخان المنبعث من الأخشاب المحترقة والفحم، وكذلك جزئيات التلوث.

وذكر موقع "ساينس ديلى"، المعنى بشؤون العلم، أن باتريشياجوروسيكا من المعهد الوطنى للأمراض التنفسية تعمل مع فريق بحثها من أجل التوصل إلى علاج جديد يعزز الجهاز المناعى للمرضى المصابين بهذا المرض.

وأوضحت جروسيكا ذلك قائلة، "استقر الرأى على أن زيادة حالات الإصابة بسرطان الرئة مرتبطة على الأرجح بهذه الجزئيات".

وأضافت أنه قبل عدة سنوات كان معلوما أن الجهاز المناعى لديه كل الآليات التى تمكنه من مراقبة وتدمير الخلايا التى تصاب بالورم، لكن هذه الآليات ليست فعالة لأسباب ترتبط بالورم أو التغييرات التى تحدث للنظام العضوى للمرضى.

واستنادا إلى هذا المبدأ يوجه البحث بالمعهد الوطنى للأمراض التنفسية إلى ضبط الجهاز المناعى ضد الأورام، علما بأن الأورام التى يمكن إزالتها بسهولة هى تلك التى تظهر فى صورة جينات مضادة محددة.

وقالت جروسيكا، وهى رئيسة قسم الكيمياء الحيوية بالمعهد، إن التقنية الحالية تمكن من التلاعب بالاستجابة المناعية ضد الأورام، مضيفة "نعكف الآن على تطوير نظام لتنشيط الخلايا باستخدام دم المريض نفسه حتى يمكنه إزالة الأورام".

كما ذكرت جروسيكا أن التلاعب بالجهاز المناعى يمكن أن يعد بمثابة علاج تكميلى جديد للعلاج الكيميائى والإشعاعى المستخدم عادة فى علاج سرطان الرئة.

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