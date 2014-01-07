مقتل وإصابة ثلاثة جنود عراقيين إثر انفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد

كتب : أ ش أ منذ 15 دقيقة

أفاد مصدر أمني اليوم بأن ثلاثة من عناصر الجيش العراقي سقطوا بين قتيل وجريح إثر انفجار عبوة ناسفة، استهدفت دوريتهم جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إن عبوة ناسفة كانت مزروعة في إحدى القرى التابعة لقضاء المدائن جنوبي بغداد انفجرت صباح اليوم، لدى مرور دورية للجيش العراقي مما أسفرعن مقتل أحد أفراد الدورية وإصابة أثنين آخرين بجروح متفاوتة.

وأضاف المصدر أن قوة أمنية توجهت على الفور إلى مكان الحادث وطوقته، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين أمس إلى المستشفى لتلقي العلاج وجثة القتيل إلى دائرة الطب الشرعي.