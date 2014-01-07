الأمم المتحدة تقرر التوقف عن تحديث حصيلة ضحايا الصراع السوري

كتب : أ. ب منذ 15 دقيقة

قال مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إنه توقف عن تحديث حصيلة ضحايا الصراع السوري منذ وصول آخر تحديث إلى 100 ألف نهاية يوليو الماضي، وألقى روبرت كولفيل الناطق باسم مكتب المفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان باللوم في عدم تحديث الإحصائيات، إلى عدم تمكن المنظمة من الوصول لتلك الأعداد على الأرض في سوريا وعدم قدرتها على "التحقق من المصادر" الأخرى.

وأبلغ كولفيل الصحفيين اليوم في جنيف أن إجمالي عدد القتلى حسب تقديرات الأمم المتحدة جاء بناء على جهود للتحقق من مزيج من ست إحصائيات مختلفة قدمها عدد من المصادر، مضيفا "في الوقت الحالي لن نقوم بتحديث تلك الإحصائيات".