أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على سر "الشارة الزرقاء" التى يرتديها إعلاميين وضيوف dmc -
4 زعماء عرب يستمعون إلى هؤلاء المطربين: أحدهم يفضل الأغاني الإسرائيلية -
أستراليا تحذر.. أسماك قرش في الشوارع -
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني! -
"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

السيطرة على حريق نادي ليلي في عجمان

Google+ Print
السيطرة على حريق نادي ليلي في عجمان السيطرة على حريق نادي ليلي في عجمان

شب حريق هائل صباح امس في نادي ليلي يقع في منطقة الرميلة قرب كورنيش عجمان وبه عدد من المطاعم والمقاه وادي الحريق الي انتشار سحابة من الدخان علي وخلال نصف ساعة تم اخماد الحريق.

وصرح العميد  صالح سعيد المطروشي المدير العام للدفاع المدني  في عجمان انه في تمام الساعة العاشرة و 21 دقيقة تلقت غرفة عمليات الادارة العامة للدفاع المدني بعجمان بلاغاً يفيد عن وجود حريق في نادي هوليدي بيش عجمان .

وعلى اثره تم تحريك فرق الدفاع المدني الى موقع الحادث وتبين انه عبارة عن انفجار لاسطوانة غاز في احدى مطابخ سلسة المطاعم والمقاهي التابعة للنادي ادت الى احتراق المطاعم الخارجية ، ولا توجد اي خسائر جسمانية .

شارك في عملية الاطفاء مركز الادارة ومركز الرميلة ومركز الصناعية واستغرقت عملية الاطفاء 30 دقيقة وعملية التبريد 90 دقيقة هذا وقد استعان الدفاع المدني بدوريات شرطة عجمان لتنظيم حركة السير خلال فترة الاطفاء و افراد من الهلال الاحمر الاماراتي للدعم  في موقع الحادث.

وتهيب الادارة العامة للدفاع المدني جميع فئات المجتمع بتطبيق اشتراطات السلامة في المنشآت و الاطلاع على الارشادات والتعليمات الخاصة بالسلامة من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالادارة (www.acd.gov.ae)

واكد العميد المطروشي بان المبني الذي شهد حادث الحريق يفتقر لاشتراطات الامن والسلامة مما فاقم عملية انتشار السنة الحريق.
>  

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية