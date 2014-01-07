السيطرة على حريق نادي ليلي في عجمان

شب حريق هائل صباح امس في نادي ليلي يقع في منطقة الرميلة قرب كورنيش عجمان وبه عدد من المطاعم والمقاه وادي الحريق الي انتشار سحابة من الدخان علي وخلال نصف ساعة تم اخماد الحريق.

وصرح العميد صالح سعيد المطروشي المدير العام للدفاع المدني في عجمان انه في تمام الساعة العاشرة و 21 دقيقة تلقت غرفة عمليات الادارة العامة للدفاع المدني بعجمان بلاغاً يفيد عن وجود حريق في نادي هوليدي بيش عجمان .

وعلى اثره تم تحريك فرق الدفاع المدني الى موقع الحادث وتبين انه عبارة عن انفجار لاسطوانة غاز في احدى مطابخ سلسة المطاعم والمقاهي التابعة للنادي ادت الى احتراق المطاعم الخارجية ، ولا توجد اي خسائر جسمانية .

شارك في عملية الاطفاء مركز الادارة ومركز الرميلة ومركز الصناعية واستغرقت عملية الاطفاء 30 دقيقة وعملية التبريد 90 دقيقة هذا وقد استعان الدفاع المدني بدوريات شرطة عجمان لتنظيم حركة السير خلال فترة الاطفاء و افراد من الهلال الاحمر الاماراتي للدعم في موقع الحادث.

وتهيب الادارة العامة للدفاع المدني جميع فئات المجتمع بتطبيق اشتراطات السلامة في المنشآت و الاطلاع على الارشادات والتعليمات الخاصة بالسلامة من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالادارة (www.acd.gov.ae)

واكد العميد المطروشي بان المبني الذي شهد حادث الحريق يفتقر لاشتراطات الامن والسلامة مما فاقم عملية انتشار السنة الحريق.

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