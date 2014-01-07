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رئيس الدولة يصدر مرسوما بتعيين جميلة الشامسي مديراً عاماً لبرنامج "زايد للإسكان"

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رئيس الدولة يصدر مرسوما بتعيين جميلة الشامسي مديراً عاماً لبرنامج "زايد للإسكان" رئيس الدولة يصدر مرسوما بتعيين جميلة الشامسي مديراً عاماً لبرنامج "زايد للإسكان"

اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوماً اتحادياً رقم (181 ) لسنة 2013 يقضي بتعيين المهندسة جميلة محمد خلفان الفندي الشامسي مديرةً عامةً لبرنامج الشيخ زايد للإسكان بدرجة وكيل وزارة.

وتخرجت الشامسي من كلية الهندسة بجامعة الامارت تخصص هندسة معمارية ونالت شهادة خريجي برنامج حكومة الامارات للقيادات التنفيذية .وقد تدرجت الشامسي في عددً من الوظائف بوزارة الأشغال العامة وكان اخرها مديراً لإدارة الإسكان.

وتشارك الشامسي في عدد من العضويات واللجان كاللجنة الفنية لمبادرات صاحب السمو رئيس الدولة واللجنة الفنية لمجلس لوزراء الإسكان العرب وعضوة لجمعية المهندسين بالدولة .

 

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