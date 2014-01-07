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"نادى الإنجازات" يشيد بقرار حديد المصريين طباعة مليون نسخة من الدستور

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"نادى الإنجازات" يشيد بقرار حديد المصريين طباعة مليون نسخة من الدستور "نادى الإنجازات" يشيد بقرار حديد المصريين طباعة مليون نسخة من الدستور

أشاد نادى الإنجازات المصرية، بقرار شركة حديد المصريين طباعة مليون نسخة من الدستور الجديد، وتوزيعها فى جميع المحافظات.

وقال وليد العربى، رئيس النادى إن "حديد المصريين" تضع بهذا القرار أولى بصماتها فى مجال المسئولية الاجتماعية خلال الشهر الأول من العام الجديد 2014.

وأشار رئيس النادى إلى أن تقرير النادى للمسئولية الاجتماعية لسنة 2013، أشاد بتميز شركة حديد المصريين، ورئيس مجلس إدارتها فى هذا المجال، كما اختار تقرير النادى، رئيس مجلس الإدارة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة ضمن الشخصيات المصرية المؤثرة فى العمل الاجتماعى والخيرى لسنة 2013.

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