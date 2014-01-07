متطرفون يهود يعتدون على سيارات فلسطينية في "يافا"

كتب : أ.ش.أ الثلاثاء 07-01-2014 12:08

أقدم متطرفون يهود على تمزيق إطارات ست سيارات تعود لمواطنين عرب في شارع "بات يام" بمدينة يافا وسط إسرائيل، بالإضافة لكتابة شعارات مسيئة للعرب من بينها الموت للعرب، ولا للعيش المشترك على جدران أحد المنازل في الشارع.

وقال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إن قوة من الشرطة وصلت إلى المكان وباشرت أعمال البحث والتمشيط لمعرفة الجناة، ويعتقد بأن جماعات يهودية متطرفة تقف وراء الاعتداء على ممتلكات المواطنين العرب في المدينة وكتابة الشعارات، وأن الشرطة تبحث فيما إذا كان لجماعات "دفع الثمن" علاقة بهذا الاعتداء.

وكانت جماعات "دفع الثمن" العنصرية قد اعتدت خلال الشهر الماضي ممتلكات المواطنين العرب في بلدتي عكبرة وباقة الغربية (شمال الأراضي المحتلة عام 48).

يذكر أن جماعات "دفع الثمن" هي عصابات يهودية إرهابية قامت بمئات الأعمال الإجرامية بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم الإسلامية والمسيحية منذ العام 2008، سواء في الداخل الفلسطيني (عرب 48) أو في الضفة أو مدينة القدس المحتلة.

وتنوعت هذه الاعتداءات ما بين حرق مساجد وحرق سيارات وكتابة شعارات عنصرية على الجدران والمساجد والكنائس والمقابر منها "الموت للعرب" وحرق حقول مزروعة خاصة بالزيتون وإغلاق شوارع بوضع صخور أو مسامير لإعطاب المركبات.