بالصور| السهرة الثانية من "قصة صعود" تامر حسني.. الليلة على "MBC مصر"

كتب : سهيلة حامد منذ 48 دقيقة

في ثاني السهرات الخاصة والمميزة تواصل "MBCمصر" احتفائها بالنجم تامر حسني وتعرض الليلة، ثاني حلقات البرنامج الفني والوثائقي "قصة صعود"، الذي يروى فيه عبر أربع حلقات قصة نجاح الفنان تامر حسني، وصعوده نحو منصات النجومية ليصبح من بين نجوم الصف الأول خلال سنوات معدودة، ويواصل البرنامج حواره الساخن مع تامر حسني حول مشواره الفني، وكيف تغلب على الصعوبات الكثيرة التي واجهها، ويُقدم مجموعة متنوعة من أغنياته.

ويعرض البرنامج، عبر حلقاته شهادات وتعليقات مجموعة كبيرة من الموسيقيين والنُقاد والرياضيين من أصدقاء تامر حسني ومنهم: وجدي الحكيم، وحلمي بكر، وطارق الشناوي، وأحمد فهمي، وفوزي إبراهيم، ووليد صلاح الدين، وأحمد سليمان.

ويستضيف البرنامج الذي تُقدمه آلين وطفه، عددًا من الشخصيات المُقربة من تامر حسني والتي تظهر معه للمرة الأولى ومنها ابنته "تاليا"، ووالده الفنان حسني شريف الذي يُشارك تامر آداء بعض الأغاني، كما يُقدم البرنامج مجموعة نادرة من اللقطات لمراحل مُختلفة في حياته.

تُعرض السهرة الثانية من برنامج "رحلة صعود" على" MBCمصر" اليوم في تمام العاشرة والنصف مساءً.