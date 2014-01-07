نجل عبدالحكيم عامر ضيف "90 دقيقة" على "المحور" الليلة

كتب : فاطمة النشابي منذ 23 دقيقة

يستضيف برنامج "90 دقيقة" مساء اليوم، على قناة "المحور"، الدكتور عمرو عبدالحكيم عامر نجل المشير عبدالحكيم عامر، تحاوره الإعلامية ريهام الديب، حول تأييده للدستور ودعوته الفريق أول عبدالفتاح السيسي للترشح لرئاسة الجمهورية، ورأيه في تصاعد أعمال العنف واشغب من قبل عناصر جماعة الإخوان.

ويستضيف البرنامج في الفقرة الثانية، اللواء ثروت جودة وكيل المخابرات الأسبق، يتحدث عن الدور المشبوه لحماس في الإرهاب الذي تمارسه جماعة الإخوان، ويكشف الدعم المالي القطري لعمليات الإرهاب في مصر.