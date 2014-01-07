جسم غريب يثير الذعر بمنطقة باكوس.. وخبراء المفرقعات: بلاغ سلبى

تلقى اللواء أمين عز الدين مساعد الوزير لقطاع أمن الإسكندرية، بلاغًا يفيد العثور على جسم مشتبه فيه خلف سور محطة قطار باكوس.

انتقل ضباط المباحث برئاسة اللواء ناصر العبد مدير إدارة البحث الجنائى وضباط من إدارة شرطة النقل والمواصلات وقوات من إدارة الحماية المدنية.

تم اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة، وبفحصه بمعرفة خبراء المفرقعات تبين أنه عبارة عن خزينة حديدية متوسطة الحجم تبين خلوها من أية مواد متفجرة، وسلبية البلاغ.

تم التحفظ على الخزينة، وكلفت المباحث بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة أول الرمل، وجارى العرض على النيابة.

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