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أعضاء أمانة حزب الدستور بالبحيرة يهنئون الأقباط بعيد الميلاد المجيد

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أعضاء أمانة حزب الدستور بالبحيرة يهنئون الأقباط بعيد الميلاد المجيد أعضاء أمانة حزب الدستور بالبحيرة يهنئون الأقباط بعيد الميلاد المجيد

زار أعضاء أمانات حزب الدستور اليوم الثلاثاء، كنائس محافظة البحيرة لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، مؤكدين على وحدة وترابط الشعب المصرى وقدرته على حماية وحدته.

وزارت الوفود كنيسة العذراء بأبو حمرة وكنيسة مارى جرجس وكنيسة الأنبا أنطونيوس بحوش عيسى، وتوجه أعضاء المكتب التنفيذى لحزب الدستور إلى كنيسة مارى جرجس والشهداء والإنجيلية بمدينة كفر الدوار لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، وتقدمت أمانة الحزب بمدينة إيتاى البارود بتهنئة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

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