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الخميس.. مركز النيل بسوهاج ينظم مؤتمراً شعبياً للتوعية بالدستور

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الخميس.. مركز النيل بسوهاج ينظم مؤتمراً شعبياً للتوعية بالدستور الخميس.. مركز النيل بسوهاج ينظم مؤتمراً شعبياً للتوعية بالدستور


> قال عبد العليم عبد الراضى، مدير مركز النيل للإعلام بسوهاج، إن المركز سوف ينظم بعد غد، الخميس، مؤتمراً شعبياً حول التوعية ببنود الوثيقة الدستورية، وذلك بحضور اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج وسامح عاشور نقيب المحامين.

وأضاف عبد الراضى، أن المؤتمر يشرح للمواطنين مواد الدستور وتعريفهم بالمواد الخاصة به، خاصة المواد الخاصة بالفلاحين والعمال وكيفية التصويت على الدستور، مشيرا إلى أن مركز الإعلام دعا العديد من المواطنين فى قرى ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى الأحزاب والقوى السياسية وبعض المسئولين والقيادات.

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