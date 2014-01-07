«العربى الأفريقى» يفتتح 7 فروع جديدة فى 2014

كتب : الوطن منذ 54 دقيقة

كشف البنك العربى الأفريقى الدولى عن سعيه لتنفيذ خطه توسعية على المستوى الجغرافى داخل السوق المحلية، مشيراً إلى أنها تستهدف التوسع فى تأسيس نحو 7 فروع جديدة بالمحافظات المختلفة خلال عام 2014.

وأشار البنك، برئاسة حسن عبدالله، إلى أنه يسعى لخلق فرص استثمارية بالمناطق التى يوجد فيها بما يمكنه من جذب عملاء جدد وخدمة عملائه الحاليين، لافتاً إلى أنه تم افتتاح فرعين جديدين خلال الآونة الأخيرة، وقالت هالة الفص، رئيس قطاع فروع التجزئة وإدارة الثروات بالبنك: «نسعى دائماً إلى تعزيز حجم أعمالنا وتطوير آليات العمل»، مشيرة إلى أن مصرفها يسعى لمواكبة تطورات مجال السوق المصرفية.

وأشارت إلى أنه تم تزويد فروع البنك الجديدة بكافة التجهيزات الحديثة التى تضمن مستوى خدمة متميزة، وتتصل الفروع الجديدة إلكترونياً مع كافة وحدات شبكة الفروع القائمة.

وكشفت عن ارتفاع عدد ماكينات الصراف الآلى التابعة للبنك لتصل شبكتها إلى 258 ماكينة منتشرة فى جميع الفروع وأنحاء الجمهورية.