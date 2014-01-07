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«المركزى» يسدد 700 مليون دولار من ديون مصر الخارجية

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«المركزى» يسدد 700 مليون دولار من ديون مصر الخارجية «المركزى» يسدد 700 مليون دولار من ديون مصر الخارجية

كتب : إسماعيل حماد منذ 53 دقيقة

انتهى البنك المركزى المصرى من سداد مبالغ تقدر بنحو 700 مليون دولار خلال الأيام الأولى من الشهر الجارى كجزء من مديونيات الدولة الخارجية وتمثل قيمة قسط وفوائد مديونيات للخارج تدفعها كل 6 أشهر، طبقاً للاتفاقية الموقعة مع دول نادى باريس.

وقالت مصادر من البنك المركزى المصرى فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن مصر لم تتخلف يوما عن سداد التزاماتها للخارج، حتى فى أصعب الظروف، خاصة أنه تم رد وديعة قطرية مؤخرا قيمتها 500 مليون دولار، وهو ما يشير إلى التزام الدولة بسداد أقساط ديونها الخارجية فى مواعيدها المحددة دون تأخير.

وقال هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، لـ«الوطن» فى تصريحات سابقة إن البنك المركزى ملتزم بتوفير النقد الأجنبى لاستيراد السلع والمنتجات الاستراتيجية للبلاد من سلع غذائية ومواد بترولية وغيرها، إلى جانب الالتزامات الخارجية.

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