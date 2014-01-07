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"الفرعونية للبترول": "حابى 13" على خارطة انتاج الشركة الشهر المقبل

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"الفرعونية للبترول": "حابى 13" على خارطة انتاج الشركة الشهر المقبل "الفرعونية للبترول": "حابى 13" على خارطة انتاج الشركة الشهر المقبل

كتب : شـادى أحمد منذ 30 دقيقة

قال المهندس صبرى الشرقاوى رئيس شركة الفرعونية للبترول إن الشركة تقوم بتنفيذ خطة تستهدف التوسع فى حفر الآبار، لزيادة حجم الإنتاج، مشيرا إلى أنه جارى حفر البئر حابى 13، الذى من المخطط أن يتم وضعه على خريطة الإنتاج الشهر الجارى، لإنتاج 33 مليار قدم مكعب مخزون بخزان تحت حقل حابى الرئيسى، ومتوقع أن تصل إنتاجة الأول نحو 65 مليون قدم مكعب.

وأشار الشرقاوى فى تصريحات صحفية إلى أن الشركة تقوم حاليا بتنفيذ عدد من المشروعات، تشمل مشروعات رئيسية كبرى باستثمارات تتعدى المليار دولار بهدف زيادة الإنتاج وتحسين كفاءة التشغيل، بالإضافة إلى توسعات بمصنع بورسعيد للغازات، لزيادة سعة المصنع الإنتاجية لمعالجة الآبار الجديدة الجارى حفرها.

وأكد الشرقاوى قيام الشركة بتنفيذ تنمية حقل سيث، الذى يستهدف حفر وإكمال بئرين فى غرب منطقة سيث فى الأعماق الضحلة وشرقها، بالإضافة إلى بئرين مستقبلين بإجمالى إنتاج يصل إلى 200 مليون قدم مكعب، وتصنيع وتركيب محطة بحرية وتوسعات فى تسهيلات الإنتاجية البرية والبحرية.

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