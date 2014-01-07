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هل تزوج Charlie Sheen للمرة الرابعة؟

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هل تزوج Charlie Sheen للمرة الرابعة؟ هل تزوج Charlie Sheen للمرة الرابعة؟

قرر الممثل الأمريكي Charlie Sheen إثارة غضب زوجته السابقة الممثلةDenise Richards بإعلانه زواجه الفجائي من صديقته Brett Rossi، إذ نشر صورة تجمعهما على صفحته الخاصة على موقع "تويتر"، مرفقة بإعلان زواجه منها.

بطل المسلسل الكوميدي Anger Management كان يمضي عطلة نهاية الأسبوع في أيسلند برفقة ،Rossi التي تعرّف إليها منذ أقلّ من شهرين، عندما قرر فجأة أن ينشر خبر زواجه منها، ما ترك معجبيه لساعات يتكهنون ما إذا كان الخبر صحيحاً، إلى أن أعلن بعدها على موقع "tmz" أنه كان يمزح.

والجدير ذكره أن Charlie تزوج 3 مرات في حياته، وكانت كلّ زيجاته من شخصيات بارزة ومعروفة، أولها عارضة الأزياء Donna Peele، وبعدها الممثلة والمنتجة Denise Richards، وآخرها من الشخصية الاجتماعية والممثلة Brooke Mueller، ولديه 5 أولاد؛ فهل يفعلها ويتزوج للمرة الرابعة؟

 

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سيدتي