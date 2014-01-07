رئيس الرقابة: "حلاوة روح" لـهيفا مليء بالألفاظ غير المقبولة

أكّد المخرج أحمد عواض رئيس الرقابة على المصنّفات الفنيّة في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت"، أنّ فيلم "حلاوة روح" للفنانة هيفا وهبي والمخرج سامح عبد العزيز، يتضمّن كماً كبيراً من الألفاظ الخادشة للحياء وغير المقبولة، بحسب عواض الذي قال إنّ ما شاهده بعد إرسال القائمين على العمل النسخة إلى الرقابة، كان مجرد جزء صغير تضمّن كل هذه الألفاظ، كما تبيّن أن هناك جزءاً كبيراً في الفيلم كانت صورته غير واضحة وضبابية، لذا طلب إعادة مشاهدة هذه الأجزاء وحذف الألفاظ المعترض عليها.

وعن موقف أسرة الفيلم من طلبه تعديل هذه الألفاظ، قال إنهم كانوا يعلمون إنها ألفاظاً غير مقبولة لذا سيتم حذفها.

وعما تردّد أنّه قرّر تأجيل عرض الفيلم حتى يشاهد العمل كاملاً، بسبب وجود ألفاظ ومشاهد ساخنة، قال عواض إنّ هذا الكلام غير صحيح، متهماً شركة إنتاج الفيلم والقائمين عليه بعمل دعاية للعمل من خلال إطلاق شائعات كهذه، وتمنّى ألا تكون هذه الدعاية على حسابه، داعياً الصحف والمواقع الالكترونية التي تنساق لهذه الأخبار أن تحصل على المال من الشركة المنتجة لأنهم بذلك يروجون لعملهم على حساب وسائل الإعلام، فلا بد إذن ألا تكون الدعاية مجانيّة بحسب عواض.