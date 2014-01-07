6 طرق لتنظيف الجسم من السموم الغذائية

تحتوي الأطعمة على عناصر غير مرغوب فيها من الجسم، يقوم الكبد والكلى بتصفيتها والتخلص من معظمها، ومن فترة لأخرى عليك إتباع بعض طرق تنقية الجسم من السموم وغيرها من المواد الضارة التي يزداد معدلها مع كثرة أنواع الطعام في موسم الولائم والاحتفالات والأعياد.

1-الحامض: يمتاز الحامض (الليمون) بأنه غني بفيتامين سي، كما أنه يعيد التوازن بين الحامض والقلوي في الجسم للحفاظ على توازن الرقم الهيدروجيني ثابتاً. يساعد شرب كوب من الحامض مع ماء دافئ على إزالة السموم من الجسم، ودعم قدرته على التخلص منها بنفسه.

2-الخضروات الخضراء: تمتاز هذه النوعية من الخضروات، مثل البروكلي والسبانخ، بأنها تحتوي على فيتامينات ومعادن من أصل نباتي تساعدك على الحماية من أمراض القلب والسكري والسرطان، ويؤكد خبراء التغذية أن تناول الكثير من الخضروات يعزز الصحة والحيوية الداخلية للجسم.

3-التوت: الفريز (الفراولة) وأنواع التوت المختلفة من أكثر الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة، التي تساعد على التخلص من السموم. تحمي هذه المواد الجسم من الإفراط في إنتاج الجذور الحرة، وهي مسبب رئيسي لتلف الحمض النووي للخلايا. مجموعة فواكه التوت والفريز من أهم وسائل تنظيف الجسم.

4-الثوم. يحتوي الثوم على مواد مضادة للأكسدة تقاتل السموم مثل مادة الأليسين، التي تتفاعل مع الدم لتنتج مركباً قادراً على قتل البكتريا الضارة والفيروسات التي قد يؤويها الجسم.

5-الشاي الأبيض والأخضر: يعرف الكثيرون فائدة الشاي الأخضر، لكن الشاي الأبيض يحتوي على نسبة تفوقه من مادة البوليفينول المضادة للأكسدة. تستخدم هذه المادة أيضاً لخفض مستويات الكوليسترول الضار، وهي من أقوى مضادات الأكسدة تطهيراً للجسم من الجذور الحرة.

6-البروتين النباتي: تناول الفول أو اللوبيا والفاصوليا يساعد الجسم على التطهير من السموم، لأن هذه البقوليات تحتوي على نسبة جيدة من مضادات الأكسدة والألياف.