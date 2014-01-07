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استمرار غياب عاشور وربيعة عن الأهلي أمام إنبي

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استمرار غياب عاشور وربيعة عن الأهلي أمام إنبي استمرار غياب عاشور وربيعة عن الأهلي أمام إنبي

يستمر غياب حسام عاشور لاعب وسط الأهلي عن مواجهة الفريق الأحمر لإنبي يوم الخميس في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

ويعاني عاشور من آلام في العضلة الضامة، ليستمر غيابه عن مباريات الفريق الأحمر منذ بداية المسابقة.

وقال إيهاب علي طبيب الفريق لـFilGoal.com: "يستمر غياب عاشور عن مواجهة إنبي، وكذلك رامي ربيعة الذي لم يتعاف بشكل كامل من إصابته".

في نفس الإطار، يسافر وليد سليمان جناح الأهلي إلى ألمانيا يوم 13 يناير الجاري من أجل الخضوع لبرنامج علاجي من الآلام التي تصاحبه في ركبته.

ويخضع عاشور لفحوصات بالمنظار يوم 15 من نفس الشهر تحت إشراف الخبير الألماني شيفرهوف.

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