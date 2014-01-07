أمطار الخير تعم مختلف مناطق الدولة

أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن هناك فرصة لسقوط مزيد من الأمطار خلال الساعات القادمة على مناطق متفرقة من الدولة خاصة شمالاً، وستخف حدتها مع المساء والليل كما سيرافق هذه الحالة انخفاض في درجات الحرارة بشكل عام.

إليكم بعض الصور لأجواء مناطق مختلفة من الدولة:

أمطار تتراوح ما بين الخفيفة والمتوسطة في إمارة عجمان

أجواء إمارة رأس الخيمة

أمطار خفيفة في منطقة "الغيل" برأس الخيمة

أجواء مدينة الذيد

أمطار متوسطة في إمارة الشارقة

أمطار غزيرة في رأس الخيمة

أمطار خفيفة في البرشاء بإمارة دبي

أمطار غزيرة بالقرب من المفرق في إمارة أبوظبي

أجواء كورنيش الشارقة

أمطار متوسطة شمال إمارة رأس الخيمة

أمطار متوسطة في مدينة الشارقة

أمطار متوسطة على جبال مدينة خورفكان

جريان وادي غليلة شمال رأس الخيمة