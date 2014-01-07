أخبار عاجلة

8 الصبح - تعرف على سر "الشارة الزرقاء" التى يرتديها إعلاميين وضيوف dmc -
4 زعماء عرب يستمعون إلى هؤلاء المطربين: أحدهم يفضل الأغاني الإسرائيلية -
أستراليا تحذر.. أسماك قرش في الشوارع -
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني! -
"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

أمطار الخير تعم مختلف مناطق الدولة

Google+ Print

أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن هناك فرصة لسقوط مزيد من الأمطار خلال الساعات القادمة على مناطق متفرقة من الدولة خاصة شمالاً، وستخف حدتها مع المساء والليل كما سيرافق هذه الحالة انخفاض في درجات الحرارة بشكل عام.  

 إليكم بعض الصور لأجواء مناطق مختلفة من الدولة:

 

أمطار تتراوح ما بين الخفيفة والمتوسطة في إمارة عجمان

أجواء إمارة رأس الخيمة

أمطار خفيفة في منطقة "الغيل" برأس الخيمة

أجواء مدينة الذيد

أمطار متوسطة في إمارة الشارقة

أمطار غزيرة في رأس الخيمة

أمطار خفيفة في البرشاء بإمارة دبي

أمطار غزيرة بالقرب من المفرق في إمارة أبوظبي

أجواء كورنيش الشارقة

أمطار متوسطة شمال إمارة رأس الخيمة

أمطار متوسطة في مدينة الشارقة

أمطار متوسطة على جبال مدينة خورفكان

جريان وادي غليلة شمال رأس الخيمة

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية