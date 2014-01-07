شرطة أبوظبى تدعو قائدي المركبات لخفض السرعات أثناء الأمطار

دعت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، قائدي المركبات إلى اتخاذ الحيطة والحذر والالتزام بقواعد السير والمرور، مع هطول أمطار الخير التي تشهدها الدولة خلال هذه الأيام، تفادياً لمخاطر انزلاق المركبات في حال التوقف الفجائي؛ ما يؤدي لوقوع حوادث مرورية.

وناشد المقدم جمال سالم العامري، رئيس قسم العلاقات العامة في مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، قائدي الحافلات التي تقل العمال، وخصوصاً الحافلات منها، إلى الانتباه وخفض السرعات وترك مسافة كافية خلف المركبات .

وأكد العامري أن ضمان سلامة الطلاب أو العمال أهم من مواصلة الرحلة في حال تعذر السير، ناصحاً قائدي الحافلات بضرورة الوقوف تماماً عن مواصلة الرحلة في حالات تغير الأحوال الجوية، والوقوف على الكتف اليمين خارج الطريق وتشغيل الأضواء التحذيرية.

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> ودعا قائدي المركبات إلى التأكد من جاهزية مركباتهم "عند تغيير الأحوال الجوية"، والحرص دائماً على صيانة المركبة وفحص سلامة أجهزة الفرامل وسلامة الإطارات، وماسحات الزجاج وأجهزة التدفئة والتبريد، لافتاً إلى أهمية ترك مسافة كافية بين المركبات وتجنب الضغط الفجائي على الفرامل لتفادي انزلاقها في حال هطول الأمطار.

وشدد على ضرورة الانتباه خلال الأجواء الممطرة بتخفيف سرعة المركبة، وتجنب الضغط فجأة على الفرامل، حاثاً السائقين في هذه الظروف على الضغط تدريجياً على الفرامل تجنباً للانزلاق، واستخدام ماسحات الزجاج وأنوار السيارة لتساعد على رؤية الطريق؛ موضحاً أن كفاءة الفرامل تقل في حال وجود بلل على الطريق.

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> ونصح العامري قائدي المركبات حين وقوع حادث مروري بسبب المطر الاتصال بغرفة العمليات المركزية 999، والحرص على وصف موقع الحادث بدقة وإخراج المركبات عن نهر الطريق في حال الحادث المروري البسيط، وعدم تحريك المركبة، وتشغيل الإشارات التحذيرية الأربع في حال الحادث المروري الجسيم، وعدم تحريك المصاب إلا بمعرفة مختص بالطب والإسعافات الأولية.



> وناشد قائدي المركبات عدم إيقاف مركباتهم في مواقع الحوادث ما يعيق وصول مركبات المرور والإسعاف والدفاع المدني، ويتسبب في وقوع حوادث مرورية أخرى، منتقداً بعض المظاهر السلبية التى تتمثل في التجمهر وقيام البعض بتصوير الحوادث والمصابين في الحوادث المرورية، كما نبه إلى مخاطر تحريك المصاب دون دراية بإجراءات الإسعاف ما يؤدي إلى مضاعفة إصابته .

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