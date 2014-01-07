شرطة رأس الخيمة توزع أكثر من 30 دورية ورقباء سير وتحذر من تقلبات الطقس

حذرت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة مرتادي البحر والطرقات والوديان من حالة عدم الاستقرار التي تسود الإمارة خلال هذه الفترة بشكل خاص، بناءاً على تقرير المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل بالدولة .

وأوضح المقدم أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بإدارة العلميات المركزية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بالإنابة إلى أنه بناءاً على توجيهات العميد محمد النوبي محمد نائب قائد عام الشرطة تم إخطار جميع ضباط وأفراد المرور والدوريات بالنزول إلى الميدان لتقديم كل التسهيلات المطلوبة لمرتادي الطرق والمناطق القريبة من المدارس وقامت الإدارة بتوزيع أكثر من 30 دورية ورقباء سير على مختلف الطرق الداخلية والخارجية بالإمارة وإغلاق جميع الأودية التي تشهد تدفق كبير في المياة والتي تتسبب عادة بوقوع الحوادث المرورية وجرف المركبات لقوتها ووقوع الوفيات، ومنها وادي شعم وغليلة والبيح، ونوّه بأن الطقس خلال الأيام القادمة سيشهد عدم استقرار وستتزايد كميات السحب ويتخللها بعض السحب الركامية الرعدية ويصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة مما سيؤدي إلى جريان الأودية، والرياح ستكون قوية والبحر سيكون شديد الاضطراب.

وحذر أفراد المجتمع من عدم ارتياد البحر خلال اليومين المقبلين حفاظاً على أرواحهم وسلامتهم، كما حذر مرتادي الطرق بتوخي الحيطة والحذر على الطرقات والتنبيه من الانزلاقات التي تحدث للمركبات خلال سقوط الأمطار، وعدم ارتياد الأماكن الوعرة والتي تشهد جريان الأودية، وذلك حفاظاً على سلامتهم العامة.

وأكد بضرورة التواصل مع غرفة العمليات بشرطة رأس الخيمة في حالة التعرض لأي مكروه لاقدر الله على الأرقام التالية 999 + 998 + 072356600 + 072356611 .

وناشد جميع السائقين باتباع النصائح والإرشادات التي تطلقها جميع الجهات في الدولة كي تكون طرقنا آمنة، مشيراً إلى أن الحوادث المرورية التي تقع في الأجواء الماطرة أو الضبابية على حد السواء تكون خطيرة جدا نتيجة لتدني مستوى الرؤية لدى السائقين خاصة إذا كانت القيادة بإهمال وبسرعة كبيرة وتهور.

ونصح مدير إدارة المرور والدوريات بالإنابة السائقين إلى التأكد من نظافة الزجاج الأمامي وزجاج النوافذ ومصابيح الإضاءة ونظافة الإشارات الضوئية وعملها قبل قيادة المركبة بالإضافة إلى ترك مسافة كافية بين مركباتهم والمركبات التي تسير أمامهم وتخفيف السرعة ليتمكنوا من الوقوف ضمن مدى الرؤية الأمامية والالتزام بخط السير وعدم تغيير المسار إلا في حالات الضرورة.

وأكد على أهمية استخدام جميع المركبات الأنوار في ساعات الصباح الباكر عند الخروج إلى العمل والتوجه إلى أقرب مركز شرطة عند وقوع حوادث بسيطة لا تسفر عن إصابات وتجنب استخدام الإشارات الأربع إلا عند وقوع حادث أو لتحذير السائقين الآخرين من وجود شيء غير عادي على الطريق حيث يؤدي استخدام الإشارات الأربع بصورة متواصلة إلى حرمان قائد المركبة من استخدام تلك الإشارات لتحديد نيته تغيير مساره أو التحذير من أي طوارئ على الطريق.

ونبه المقدم أحمد الصم السائقين إلى التأكد من حالات الطقس من خلال وسائل الاعلام المختلفة لتفادي الحوادث المرورية الخطيرة بالإضافة إلى الخروج إلى العمل في وقت كاف.

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