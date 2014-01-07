“وايت نايتس” تؤكد حضورها مباراة الجيش: فلتذهب البطولة كلها إلى الجحيم

أكدت رابطة “ألتراس وايت نايتس”، المساندة لفريق الزمالك، وعدم تراجعها عن حضور لقاء فريقها أمام طلائع الجيش، الذي يقام مساء الثلاثاء، باستاد الدفاع الجوي.

ونشرت الرابطة بيانا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، جاء فيه: “في كل مكان بنروح وراه ومحدش يقدر يمنعنا.. تقرر تجمع جروب ألتراس وايت نايتس، الثلاثاء، في تمام الساعة الثالثة عصرا، أمام بوابة ستاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، لحضور مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الجوله الرابعة من بطولة الدوري الممتاز”.

وتابع البيان: “كرة القدم لعبة جماهيرية ولا مكان فيها لأصحاب رؤوس الأموال ودوري المصالح والشركات.. فلتذهب البطولة كلها إلى الجحيم ولتنعم الجماهير بثباتها وصمودها وسعيها في انتزاع حقها”.