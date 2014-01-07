واشنطن ترسل آليات عسكرية للعراق لمحاربة الجماعات المسلحة

أعلنت الولايات المتحدة تسريع وتيرة إرسال شحنات من المعدات العسكرية إلى العراق لمساعدة حكومته في محاربة الجماعات المسلحة في محافظة الأنبار غربي العراق.

ونقل تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الثلاثاء، عن البيت الأبيض إن شحنات إضافية من طائرات استطلاع من دون طيار سترسل إلى بغداد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تعقبها صواريخ من طراز (هيلفاير) في غضون أشهر.

وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إن الولايات المتحدة تعمل مع بغداد لتطوير "إستراتيجية شاملة" لعزل الجماعات المرتبطة بالقاعدة، مضيفا أن بعض النجاحات قد تحققت في هذا الصدد رغم إن الوضع مازال "رجراجا".

وشدد كارني "نحن نسرع وتيرة مبيعاتنا العسكرية وتسليم الشحنات ، ونتطلع إلى تجهيز شحنة إضافية من صواريخ هيلفاير في هذا الربيع بأقرب تقدير".

وقال "استطيع أن أضيف أنه فضلا عن صواريخ هيلفاير تلك فأنه ضمن برنامج مبيعاتنا العسكرية الخارجية، سنزود (العراق) بعشرة طائرات استطلاع من طراز "سكان ايغل" في الأسابيع القادمة و48 طائرة مراقبة من دون طيار من طراز "رافين" في وقت لاحق هذا العام".

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