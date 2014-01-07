إطلالتك الملكية على طريقة Kate Middleton

يمكن أن نقول أننا من أكبر المعجبين بأناقة دوقة كامبريدج Kate Middleton وإطلالاتها الأنيقة، وقد تحدثنا عن أناقتها بإسهاب في عدة مواضيع مضت، ولكن في هذا الموضوع أردنا أن نقدم لك إطلالات ملكية مستوحاة من دوقة كامبريدج...

١- لوك نهاري مميز

اختارت Kate Middleton خلال حملها إطلالة ناعمة باللون البيج الجميل، والتي استوحينا منها إطلالة نهارية بسيطة بفستان دانتيل قصير من "John Lewis"، ومعطف بنفس اللون، ولنضيف شيئاً من البريق لهذه الإطلالة نسّقناها مع حقيبة براقة من "Alexander McQueen"، وأقراط أنيقة.

٢- إطلالة ملكية بالأبيض

أوقعت دوقة كامبريدج العالم في عشقها يوم زفافها بفستانها الأبيض الرائع، وأعادت ارتداء هذا اللون مؤخراً بلوك مميز ورائع استوحينا منه إطلالة جميلة للسهرات، حيث نسقنا فستاناً أبيضاً بتصميم مميز من "Vionnet" مع عقد لافت كما فعلت Kate Middleton، ثم أكملنا اللوك بحذاء أسود من "Oscar de la Renta"، وحقيبة سوداء براقة من "Alexander McQueen".

٣- لوك برّاق على طريقة الدوقة

أعلنت Kate Middleton عن عودتها الرسمية بعد الولادة بظهورها على السجادة الحمراء لأحد الاحتفالات بفستان فضي براق، وأردنا أن نستوحي من إطلالتها لوكاً مشابهاً مع تغيير اللون من الفضي إلى الذهبي، فنسقنا فستان "Badgley Mischka" البراق مع حقيبة وحذاء ذهبيين، وأكملنا اللوك بأقراط ماسية أنيقة.

أي هذه الإطلالات كانت المفضلة لديك؟