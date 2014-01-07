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4 إطلالات أخاذة من جويل

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4 إطلالات أخاذة من جويل 4 إطلالات أخاذة من جويل

تبهرنا المذيعة وخبيرة المظهر الشهيرة جويل بإطلالاتها المتميزة في برنامجها كل أسبوع، وبلمساتها الأنيقة التي تضعها على المشتركات فيه. شاركت جويل متابعيها على موقع "Instagram" بأربعة إطلالات مختلفة لها أثناء تصوير حلقات البرنامج البارحة تمثلت في ما يلي:

- ارتدت في أول إطلالاتها بدلة كلاسيكية سوداء نسّقتها مع حذاء أسود بكعب عالٍ وعقد ذهبي لافت.

- أما اللوك الثاني فكان فستاناً أسود اللون بتصميم ناعم، وحملت الإطلالتان توقيع من "Maje".

-وكانت الإطلالة الثالثة شتوية أنيقة بفستان مخملي باللون البنفسجي من "Karen Millen" نسّقته مع بوت وردي جميل. 

-وآخر إطلالات جويل بفستان أسود مزين بكريستالات براقة على الصدر من "paule ka"، وحافظت على نعومة إطلالتها بالابتعاد عن المبالغة في ارتداء الإكسسوارات، إذ اكتفت بسوار فضي أنيق. 

شاهدي معنا إطلالات جويل أثناء تصوير حلقات برنامجها، وأخبرينا برأيك. 

 

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سيدتي