أيّ حذاء تختارين لفستانك الكحلي؟

شكّل اللون الكحلي أحد أبرز الألوان الرائجة هذا الموسم. وهو بالطبع لون أنيق ودافئ، يزيد من فخامة الإطلالة، ويشعرك بالراحة كونه لون داكن، قادر على إخفاء عيوب الجسم. ومع فستان بقماش غني وقصة متميّزة كفستان "سي اتش باي كارولينا هيريرا" CH by Carolina Herrera الذي اخترناه لك، لا بد من أن يكون التألق عنوان إطلالتك. ومن ضمن مجموعة واسعة من الأحذية، أردنا أن نضع أمامك خيارات متعددة لتزيّني بها هذا الفستان. فإذا كنت صاحبة ذوق كلاسيكي، بإمكانك أن تختاري حذاء بلون داكن، لتحافظي على هدوء الإطلالة ورصانتها. أما إذا كنت تبحثين عن إطلالة لافتة للأنظار، فننصحك باختيار حذاء بلون مشعّ، كالأحمر أو الزهري أو الفضي... فأي حذاء تختارين؟

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