دي ماريا ينفي توجيه إشارة غير أخلاقية للجمهور

مدريد، (إفي): نفى الأرجنتيني أنخل دي ماريا، لاعب ريال مدريد الإسباني، قيامه بتوجيه إشارة غير أخلاقية لجمهور الملكي بعد تبديله في المباراة التي جمعت "الميرنجي" بسلتا فيجو في اطار منافسات الجولة 18 من الدوري الإسباني، وانتهت بفوز الأول بثلاثة أهداف نظيفة.

ونشرت صحف (ماركا) و(أس) و(سبورت) الإسبانية مقطع فيديو للاعب أثناء تغييره حيث كان يخرج مبتسما وصافح الويلزي جاريث بيل ثم قام بعدها بتغيير ملامح وجهه وأمسك عضوه التناسلي فيما اعتبرته الصحف الإسبانية "فعلا فاضحا".

وأشار دي ماريا، في تصريحات صحفية عقب المباراة، "لم تكن اشارة موجهة لأحد. عدلت وضعيتي لأشعر براحة أكبر وواصلت الجري.. اذا كنت أشعر بالغضب لم أكن لأصافح أحدا".

وأوضح: "خرجت بشكل طبيعي للغاية. دائما ينتظرون أن أفعل شيئا. لم أدخل في مشادات مع الجمهور مطلقا. شعرت أن نصف الجماهير كانت تصفق والأخرى تطلق صافرات استهجان".

وتابع: "دائما يجب علي تبرير ما أفعله. مع باقي اللاعبين لا يحدث شيء من هذا القبيل".

وتوترت العلاقة بين دي ماريا وجماهير الملكي بسبب ما أثير بخصوص رغبته في الرحيل عن النادي خلال موسم الانتقالات الشتوية الجاري نحو موناكو الفرنسي، على الرغم من نفي اللاعب لهذا الأمر.