" إنتل" تفتتح مؤتمر CES بعرض سماعات موسيقي لقياس ضربات الأذن .. و ساعة ذكية لمراقبة تحركات الأطفال

كتب : نادية الدكروري منذ 59 دقيقة

ألقي بريان كرزانيتش ، الرئيس التنفيذي لشركة صناعة البرمجيات " إنتل" المحاضرة الرئيسة بإفتتاح المؤتمر و المعرض الإلكتروني الدولي CES مساء أمس عرض من خلالها أحدث التقنيات المقدمة من الشركة خلال هذا العام.

" سماعة أذن ذكية smart earbuds " ، أحد المنتجات التي عرضها رئيس الشركة ، التي تقيس معدل ضربات القلب من خلال تطبيقات ذكية بالهواتف المحمولة تساعد العدائين و الرياضيين أثناء التمارين الرياضية.

أشار بريان إلي أن السماعة لا تحتاج لمصدر طاقة منفصل ، بل تستمد طاقتها من الهواتف المرتبطة بها عبر منفذ السماعات، و تعمل السماعة علي تغيير الموسيقي حسب سرعة ضربات قلب مستخدمها لتحفيزه علي تقليل أو زيادة أداء التمارين. و تطلق " إنتل" السماعة الذكية" ، المزودة بأجهزة إستشعار، خلال النصف الأول من هذا العام.

الساعة الذكية من "إنتل"

عرض بريان منتج آخر جديد ل " آنتل" وهو الساعة الذكية أو " smartwatch" المرتبطه بتقنية تحديد النطاق الجغرافي الذي يتحرك فيه مستخدمها و ترسل تنبيهات بتحركاته علي الهواتف الذكيه ؛ما يعد منتجاً مثالياً للآباء لتتبع حركة أبنائهم ، و رصد مدي إنحراف الطفل عن الطريق من المنزل للمدرسة أو العكس ، و تحديد التوقيت المفترض للعودة للمنزل.

" أونيسي" منتج "إنتل" للطفل الرضيع

" أونيسيي onesie " ، إسم المنتج الثالث ل " إنتل" خلال هذا العام الذي يعد صديقاً للطفل الرضيع ، وهو عبارة عن رداء يرتديه الطفل مزوداً بأجهزة إستشعار لرصد صحة الرضيع و قياس درجة حراراته و النبض و التنفس ، و إرسال هذه المعلومات لأكواب القهوة الذكية التي تومض بأضواء ملونة عند حاجة الطفل لوالدته لتسخين الحليب قبل أن يبدأ الطفل في البكاء.

في ظل تنامي حوسبة الأجهزة المنزلية يتزايد القلق حول الخصوصية و الآمان للمستخدمين ؛ما جعل الرئيس التنفيذي ل"أنتل" يكشف طرح أجزاء من برنامج أمن المعلومات " مكافي" مجاناً خلال هذا العام بجميع الأجهزة المحمولة.

وأعطت إدارة مؤتمر " CES" الدولي شركة " إنتل" المحاضرة الرئيسة ، رغم إحتلال شركة مايكروسوفت متمثلة في بيل جيتس لهذه المحاضرة منذ عقد من الزمان. و ذهبت المحاضرة الرئيسة للمؤتمر العام الماضي للرئيس التنفيذي لشركة "كوالكوم" بول جاكوبس.